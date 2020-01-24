【開市焦點】港股ADR跌20點 留意賭股、東風
文章日期：2019年12月19日 08:58
市場聚焦於美國眾議院針對總統的兩項彈劾指控表決，美股牛皮，港股ADR跌20點或0.07%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.11%，折合報377.18元；匯控（0005）升0.32%，折合報60.8元；建行（0939）跌0.39%，折合報6.6元。
今日焦點股份可留意：
人行昨公布提高澳門居民向內地同名人民幣賬戶匯款限額至8萬元，留意濠賭股。
東風汽車（0489）復牌，涉支持支持標緻快意合併、標緻回購股份，以及雙方合營的神龍合營期延至2037年。
丘鈦科技（1478）公布，以每股13.68元配售1500萬股，作價較昨日收市價14.10元折讓約2.98%。
中鐵建（1186）宣布，董事會通過分拆鐵建重工於上交所科創板上市的建議。
冠華國際（0539）公佈供股集資計劃。該集團擬每1供股2股，每股供股價0.27元，較昨日收市折讓約22.86%。
中國太平（0966）宣布，旗下非全資附屬公司太平人壽，及中國鐵建（1186）訂立投資協定，太平人壽將以現金方式向中鐵建旗下的四間企業投資65億元人民幣。
九倉置業（1997）以64.167億元收購會德豐（0020）旗下的控股公司，而該公司持有資產包括位於新加坡著名的烏節路購物帶中心之優質投資物業（即Scotts Square及會德豐廣場）。
聯想控股（3396）今發公告指，集團創始人兼董事長柳傳志已提交書面辭呈，辭任集團董事長、執行董事及提名委員會主席職務，並獲頒授「名譽董事長」職銜。
優品360（2360）澳門首間分店昨日開業，根據《澳門日報》引述該集團行政總裁許志群指，計劃在3年內於澳門開設15至20間分店。
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