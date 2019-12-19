市場聚焦於美國眾議院針對總統的兩項彈劾指控表決，美股牛皮，道指高開24點後，最多升56點，其後轉跌並以最低位收。眾議院於7時30分開始表決，目前仍未有結果，美聯社和《紐約時報》的統計顯示，眾議院多數議員都會投下支持票，但沒有任何跡象表明，當參議院明年審議彈劾案時，參議院共和黨會考慮對特朗普定罪。而蓋洛普民調顯示，特朗普支持率升至45%，創下4月以來最高，也是彈劾調查開始以來的連續第三次上升。

道瓊斯工業平均指數收跌27點，跌幅0.1%，報28239點。標普500指數收跌1點，跌幅0.05%，報3191點。納斯達克綜合指數收漲4點，或0.05%，報8827點。

迪士尼跌1%，報146.26美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低9點，而波音升1.13%，報330.68元，貢獻道指24點。

科技股方面，蘋果收市報279.74元，跌0.23%，谷歌母公司Alphabet收市報1351.91元，跌0.21%，亞馬遜收市報1784.03元，跌0.37%，Facebook收市報202.5元，升2.07%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.14%，報414點。德國DAX指數收跌0.5%，報13222點；法國CAC 40指數跌0.15%，報5959點；英國富時100指數收漲0.21%，報7540點。