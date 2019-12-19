港股偏軟缺乏方向，成交卻保持暢旺，資金入市意欲高漲。恒指高開逾百點後回順，曾經倒跌，之後V形反彈，最多升127點、高見27,970點回軟，並低位徘徊，收報27,884點，升40點或0.15%；國指升0.54%。大市成交944億元，高於60天平均逾兩成。

大市沽壓不大 買盤動力偏強

據《明報》港股數據庫，升跌比率44比56，升逾3%佔上升股份近一成，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為39比61；大市偏弱但沽壓不大，買盤動力偏強但相當集中。

行業表現牛皮，本報數據庫追蹤的30個行業，有四成上升，航空升0.84%表現最強，但上升股份少於一半；其次，航運物流、零售及教育、中資金融升逾0.5%，有六七成股份上升。至於下跌行業，汽車相關跌1.61%表現最差，博彩及消閒跌1.09%，其他跌幅小於1%；整體沒有方向。

首都機場8元有阻力 待突破

大市缺乏焦點，個別股份買盤積極變得搶眼，首都機場（0694）獲券商看好上調目標價，股價全日愈升愈有，收市升近8%高收。首都機場上月中預告，今年及未來3年的航空交通流量會受大興機場分流影響，盈利將較去年有所下滑；為鞏固投資者信心，明確提高派息比率至不少於45%（2018年為40%），未來3年派息不低於7億元人民幣（2018年為11.5億元人民幣）。

若以派息比率及派息額估計，明年盈利或較2018年倒退四成，現價的預測股息率約2厘，預測市盈率接近20倍，估值並不吸引。股價走勢方面，首都機場向上於8元料有龐大阻力，現水平寧願待其突破企穩才考慮。

相比之下，建滔集團（0148）同樣買盤積極，基本面改善，估值不高，更為可取。建滔旗下建滔積層板（1888）受惠電子產品的需求改善，股價由下半年低位回升近八成；建滔則低位回升少於五成。建滔除了電子產品消費復蘇，面對中港樓市穩定亦有所裨益；集團積極部署推售中國華東的住宅項目，加上香港沙田九肚的豪宅項目發售，房地產業務將為盈利帶來貢獻。

建滔集團拓地產 貢獻盈利

股價方面，12月初以來，建滔升勢加快，跑贏建滔積層板，但仍遠遠落後；雖然今年2月建滔跟不上建滔積層板大漲，但大幅波動後兩者表現相若。目前兩者差距甚遠，建滔料繼續追趕拉近距離。走勢上，建滔上月調整守住50天線回升，昨天向上突破，後市料可上試25元關口，中線或可挑戰前密集區底部約27元。短線可候低吸納，以50天線約22元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]