恒指昨升40點，收報27,884點，成交金額944億元。港股昨日衝高回落，幾個近期熱炒板塊如中資券商、手機設備股、汽車股等都出現獲利回吐。近期的格局是騰訊（0700）獨力支撐大市，同時資金不斷炒落後，大型股中見石油石化股偏強，中海油（0883）升3.5％，另一方面，不少千年落後股也紛紛起動，但波動性和風險相當高。

恒指28,000點是一個重要阻力位，而現水平估值也是合理，若要再上試更高位要有更多利好配合，如減息降準、經濟進一步加速等。一個有趣的觀察是牛證街貨並未因近期升市而增加，牛證重貨區仍處於26,500點附近，散戶並沒有積極參與，昨日更見資金積極流入恒指及騰訊淡倉。客觀看，不少利好因素都在近期升市中反映，技術走勢接近阻力，做淡比較合理也值博。

騰訊嚴重超買 似熊轉牛

但現在是資金市，昨日市况較為牛皮，但成交額仍超過900億元。一些股份彈升過後有回吐，但未見發出轉勢訊號；騰訊又非常之強，14天RSI已高達79，技術上是嚴重超買，但這可是自2017年尾以來最高水平，只有2016、2017年大牛市時才更強，感覺有點熊轉牛。如果倉位不少近期獲利又豐，不妨小注減持控制風險，但市場大勢仍然是反覆向上。

信貸風險漸紓 內房受惠

人行連續20個工作日沒有逆回購操作，創今年最長紀錄，昨日進行500億元人民幣7天期和1500億元14天期逆回購操作，淨投放2000億元人民幣。亮點是下調了14天期逆回購利率至2.65厘，此前為2.7厘，7天逆回購利率則持平於2.5厘（11月18日已下降5點子）。

內地很希望降低融資成本，事關總債務高企，單是每年利息成本隨時已超過名義經濟規模增長，這也體現在內銀股純利一直佔A股整體盈利達30%、40%。但內銀表面風光，也要面對資本緊張、甚至不足的問題，壓低息差就無法累積資本，反過來又限制了放貸能力。因此，要降低全社會融資成本，便只能由人行出手，透過下調MLF、逆回購等公開市場操作工作的利率來實現。對內銀股而言，短期淨息差收窄壓力稍減，信貸風險則逐步釋放，而最受惠的當然是內房股，這也是升勢最穩定的板塊。

中石化估值低 有條件反彈

股市向上但短期超買，資金短線炒作落後股，落後的石油石化股做好，龍頭中海油成最強藍籌。油股最大的問題是投資者看不清油價走勢，油組決定減產是好消息，但非油組一旦增產，油市的供需格局隨時失衡。此外，新能源、電動車佔比在未來5年將大幅提高，也影響石油需求。面對不明朗前景，全球油股估值都低迷。

但估值反映了投資者的審慎，本身就是一個充足的反彈條件。相對於優質的中海油，中石化（0386）股價對於油價的反應更為敏感，2014至2015年油價崩盤式下跌，股價就大瀉逾50%，而從2018年升抵8元關口後，不經不覺股價又跌47%（圖）。撇除百年一遇的金融海嘯，股價大跌50%後，放在過去20年都應大致見底，一旦油價隨經濟回升，在庫存升值下盈利會如虎添翼。

[張兆聰 還看今朝]