冠華國際（0539）公佈供股集資計劃。該集團擬每1供股2股，每股供股價0.27元，發行逾15.53億股，集資總額達4.195億元，扣除費用後集資淨額4.125億元，會分別安排2.06億元用於在孟加拉建廠及償還銀行貸款。每股供股價較昨日收市價0.35元，升1.45%，折讓約22.86%。

是次冠華供股，亦委任結好證券包銷股份，若全數股份獲結好包銷，結好將佔冠華擴大後股本48.49%。在冠華持股共27.26%權益的主席李洪銘、執行董事兼行政總裁陳天堆及執行董事蔡連鴻等人，將按比例供股。今次供股提供供股權買賣，日期由明年3月3日至3月10日。同時總值5.29億元的可換股債券持有人承諾不會行使兌換股份。

在今次供股之前，冠華曾經於2月份進行供股集資2.49億元，另在4月至10月期間發行三批可換股債券集資5.28億元，主要用於建廠、新鍋爐、污水設備及贖回兩年前發行的可換股債券。在孟加拉建廠方面，該集團預期聯同合作伙伴需要投資10億元。其指，考慮到9月底止時手持現金20.78億元，低於一年內到期債項約24.21億元，加上淨負債與股東資金比率約為38.5%，而中美貿易戰引致明年全球經濟疲弱及不明朗前景，因此認為持有充足現金以在銀行借貸到期時償還借貸乃審慎財務管理及庫務政策。