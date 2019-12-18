中國太平（0966）宣布，旗下非全資附屬公司太平人壽，及中國鐵建（1186）訂立投資協定，太平人壽將以現金方式向中鐵建旗下的四間企業投資65億元（人民幣，下同），交易完成後預期將分別持有中鐵建投、中鐵昆侖、中鐵十一局和中鐵建設7.47%、17.27%、10.86%、8.49%的股權。

太平在公告表示，中鐵建作為基建行業龍頭公司，在中國的高鐵、公路、房建領域具有絕對優勢，同時近年來受益於一帶一路戰略，在海外重大工程屢有斬獲。該行投資的四家目標公司，分別屬於中鐵建股份下屬建設和投資兩個業務的核心子公司，屬於中鐵建股份的最優質資產之一。在完成投資後，太平人壽與中鐵建可發展全面的業務合作，會在保險、投資、海外等戰略有諸多協同合作，增進雙方的股東利益。

投資協定需要滿足先決條件，包括需要獲得有權部門同意豁免其進場交易；以及取得相關的內、外部的全部批准及備案手續，例如中鐵建董事會同意建議增資、國有資產評估備案機構發出對建議增資的評估報告的備案意見等。若在今年12月31日前，上述先決條件仍未獲得全部滿足，投資協定及建議增資將終止並不再履行，除非太平人壽、中鐵建及其他投資者另行協商一致達成書面協定。