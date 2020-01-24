內地移動廣告商赤子城科技（9911）引發認購潮，綜合5家券商資料，兩日內孖展額認購總計錄得逾141億元，相當於超額認購575倍。公司昨日已經有約90億孖展，今日則再添50億元，其招股期至周五（20日）中午12時結束，仍有約1日時間，料該股將挑戰亞盛醫藥（6855）此前「新股超購王」的寶座。

資料顯示，今年超購倍數最多新股暫為未賺錢的生物科技股亞盛醫藥，高達751倍。而原排名次位、超購倍數達543倍的中手游（0302）則被赤子城今日的成績取代，排名下滑至第三。另外豆盟科技（1917）曾錄得441倍超購，現排行今年第四。

根據統計，赤子城孖展方面，輝立借出63億元，耀才借出48億元，信誠借出15億元，富途借出12.24億元，時富借出2.87億元。

赤子城業務主打應用程式開發（Apps）及廣告平台營運，後者建立在前者基礎之上，現時公司旗下Apps有近8億用戶，內地用戶僅佔6%，其餘全位於海外，以北美、東南亞地區為主。公司亦具近年火熱的人工智能（AI）概念，因其藉助AI分配廣告庫存，更為精確。據了解，公司廣告業務客戶包括Facebook、Google。

記者：馬迪帆

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