眾安虛擬銀行（ZA Bank）今日正式試營業，雖然網頁上給出的港元定期存款牌價沒有驚喜，最多僅2厘，但據了解，原來客戶若取得「定期存款加息券」，港元定存年息最高可達6.8厘，冠絕一眾傳統銀行。

據悉，眾安虛擬銀行首階段最有特色的產品，屬於此「定期存款加息券」，現時尚未清楚需要符合哪些要求、或使用該行哪些服務才可獲取「定期存款加息券」，該行僅指希望為客戶提供遊戲化高息儲蓄體驗。

所謂「遊戲化」（Gamification）是近年Fintech界一個新概念，意思是在非遊戲的領域（例如金融界）之中，套用遊戲化的設計，客戶要做到某些要求，才能「解鎖成就」，此舉可以增加客戶的貢獻度及歸屬感，最終使企業受惠。

被問到有關6.8厘定存的詳情，該行發言人僅指，虛擬銀行在試業階段，不同特選客戶在分階段開戶將會享有不同的推廣優惠利率，有關詳情將於稍後發佈。

若據該行網站的牌價，目前定存門檻最低僅1元，存期由1至12個月不等，年利率最高為2厘。此水平不算特別高，甚至低於現時傳統大行的優惠。目前，匯豐300萬元以上的大額港元定存，年息最高為2.55厘，恒生最高為2.4厘，中銀香港最高為2.45厘。而綜合所有傳統銀行，以工銀亞洲的3個月4.2厘最高。而眾安虛擬銀行的6.8厘，則遠遠高於此水平。

記者︰廖毅然

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