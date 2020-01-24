港交所今年5月發布檢討ESG報告（環境、社會及管治報告）諮詢，今日發布結果，多項有關修訂績效指標（KPI）的建議均獲採納。惟其中一項針對公司董事會的強制披露要求引發爭議，港交所將著手釐清。交易所原先建議，公司應進一步提供有關ESG事宜的董事會聲明、解釋ESG報告中各項匯報原則的應用，及解釋ESG報告的匯報範圍，但遭部分公司反對，其中包括長和（0001）。

以增發董事會聲明一項為例，交易所建議，公司需披露董事會對ESG事宜的監管、評估及管理ESG事宜的過程，以及董事會如何按ESG目標檢討進度。根據諮詢回應文件，長實、長和、長江生命科技（0775）均不同意有關強制披露的建議。長實於回應中表示，有關ESG報告的要求僅引入數年，許多公司對其中要求仍處於學習階段，若再加入新要求則為時過早。另外，對部分小公司而言，要滿足披露要求，所需付出的時間及資源可能與其可獲的收益不成比例，股東在其中亦沒有話語權。

最終諮詢總結中，交易所並未有太大讓步，表示將著手規定要披露董事會聲明，釐清發行人編撰ESG報告需遵循全部原則，及著手規定要解釋匯報範圍。另外，有關縮短刊發ESG報告時限方面，交易所亦將著手落實新規，新時限將為公司財年結束後的5個月，較早前建議的4個月略有寬限。

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