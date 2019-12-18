貿發局今日公布第四季出口指數暴跌至18.8的有紀錄以來最低水平，較上一季下跌8.6，顯示出口增長於短期內仍然疲弱。考慮到明年貿易保護主義及地緣政治摩擦可能帶來的不明朗因素，港商正承受前所未有的壓力，因此貿發局預測明年本港出口跌2%，並維持今年跌4%的預測。

雖然出口指數跌至1水平，但調查是在11月中旬，亦即中美達成首輪貿易協議前進行。貿發局研究總監關家明指出，65%受訪港商預計明年整體銷量下跌，但值得留意是，比起中美貿易摩擦，環球需求的減少已經成為港商明年最大的憂慮。

而雖然中美貿易談判取得一些進展，但仍有超過一半受訪者表示已受到負面影響，其中70.8%遭到買家削減訂貨量、58.1%指買家會更大幅度壓價、19.7%則被取消訂單。

今年首10個月，本港出口跌5.1%，但關家明指出，去年11月開始本港出口基數低，而原本12月15日美國會徵新關稅，可能令港商提前趕出口，因此估計11月本港出口跌幅會有較明顯收窄，所以維持全年跌4%的預測。

對於昨日外電指中國或考慮將經香港轉口至內地的美國貨，改為直接由美國進口至內地，以提高中美貿易額去滿足協議承諾，關家明認為可行性很低，可能性不大，因為中美兩國本身貿易口徑不同，美國亦不太可能接受這種取巧的手段。

記者：陳子凌

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