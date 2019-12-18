香港富豪全面赴英投資房地產，香港第一代投胎界KOL、貿發局主席林建岳也不甘後人，旗下麗新發展（0488）也低調透過旗下合營公司斥資1.35億英鎊（約14億港元），收購位於蘇格蘭的度假勝地「聖安德魯斯費爾蒙酒店（Fairmont St Andrews）」，身體似乎很誠實。

自從林建岳於2012年挖來思捷（0330）CFO周福安加盟，麗新就加快涉足內地和英國地產，套用官媒攻擊香港首富的邏輯，少不免要警剔一下，在賺內地錢的同事，「勿讓岳少跑了」；公司自2014年起更頻頻收購倫敦寫字樓物業，物業均位於金融城核心地段黃金地段，緊鄰「重慶李嘉誠」張松橋所持有的利德賀大樓（Leadenhall Building）。

事實上，香港富豪押注英國已成主旋律，去年其他香港富豪也早已密密掃貨，合共至少購下200億元等值物業，例如「大劉」劉鑾雄的華人置業（0127）也在積極拓展海外收入，尤其英國收租業務。

而麗展的倫敦收租生意也越做越大，集中投資Leadenhall Street，周福安早前向傳媒透露，會視乎租約於2023年到期及英國脱歐情況，才落實重建計劃。若落實重建，總樓面面積會由目前的30多萬平方呎，增至130萬平方呎，估計現價建築費約4.5億英鎊。

倫敦物業租金回報率較穩定，也是香港人考量投資的重要因素，倫敦住宅租金回報約為3.5%至4.5%，商舖租金回報約4%，金融城寫字樓租金回報約4%，新金融城寫字樓租金收益回報則約5%。相比香港，現時住宅租金回報約1%至1.5%，旺區商舖回報為1%至2%，寫字樓租金回報已跌穿2%。

至於今次收購的「聖安德魯斯費爾蒙酒店（Fairmont St Andrews）」，根據麗新的新聞稿，聖安德魯斯費爾蒙酒店乃佔地520畝之五星級酒店，位於「高爾夫誕生地」，擁有The Kittocks及The Torrance兩座錦標賽高爾夫球場， 周邊環境豪華、優雅，非常合符岳少識玩識食的品味，又有十間水療房、五間餐館及酒吧、 3,000平方米之會議室及賽事場地，以及兩個私人莊園（各擁有四間臥房）外，招呼政商朋友一流。

但諷刺的是，在麗展年薪超過3000萬的林建岳，出名公職多多，其擔任主席的貿發局在9月才主辦「邁向亞洲，首選香港」峰會，自己在三個月後就悄悄用腳投票，加大歐洲投資，似乎就令到大家很尷尬了。

大灣區國舅

http://fb.com/royal.bro.in.law

其他觀點