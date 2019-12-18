恒指高開103點創7月後新高後，最多升127點，其後由升轉跌最多67點，收市升40點或0.15%，報27884點，成交金額944億元，較上日減少10.38%；國指升59點或0.54%，報11024點。

中海油（0883）升3.48%，收報12.48元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌0.61%，收報81.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。

豬價回落加上內地將適時增大凍豬肉儲備投放，確保元旦新年供應，萬洲（0288）跌3.83%，收報7.78元，是跌幅最大的藍籌。

騰訊（0700）升1.72%，收報377.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻51點；阿里巴巴（9988）則跌0.58%，報202.6元。小米（1810）遭減持，跌1.6%，報10.5元。另一W股美團（3690）則跌1.3%，報103.1元。

三隻新股上市，邁科管業（1553）由升轉跌，收報2.15元，較招股價2.28元跌5.7%，最多曾升84%，見4.2元。泰林科建（6193）收報1.48元，較招股價1.3元升13.8%，最多曾升40%，見1.82元；JS環球生活（1691）收報5.49元，較招股價5.2元升5.5%，最多曾升6.7%。

雲鋒金融（0376）公布，以15.6億元向內地投資者盧曉雲收購所持有的萬通保險9.8%股權，並將以現金支付。收報3.83元，升12.9%。

傳戴姆勒擬增持北京平治至75%，北汽（1958）挫5.1%，收報4.46元。

《南華早報》引述消息指，香港未來十年的總房屋供應目標將從去年的45萬個單位降至大約43萬個單位。地產股個發展，恒地（0012）跌0.52%，收報38元；新地（0016）升0.09%，收報115.9元；新世界發展（0017）跌0.76%，收報10.38元；長實集團（1113）升0.28%，收報53.65元；信置（0083）跌1.05%，收報11.3元。

國家主席習近平到達澳門，濠賭股下跌，金沙中國（1928）跌0.5%，收報40.1元；銀娛（0027）跌1.63%，收報57.45元。

貿易股下跌，萬洲（0288）跌3.83%，收報7.78元；申洲國際（2313）跌1.02%，收報106.5元；創科實業（0669）跌0.71%，收報63.1元；瑞聲（2018）跌1.02%，收報67.6元；舜宇（2382）跌0.82%，收報144.3元。

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