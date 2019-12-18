眾安銀行宣布試業，為本港首間開業的虛擬銀行。至於其他7間虛擬銀行推出時間，據了解明年首季將有不多於3間銀行推出，預計至明年上半年會全數開業，部分會如眾安銀行先在金融監管測試沙盒試業，但亦有銀行選擇不經試業直接推出。

金管局在今年3月起批出牌照，銀行預期需要6至9個月預備開業，現時多間銀行比原定時間有所延誤，消息指是因為建立穩定的系統要求，比虛擬銀行營運商早前所預計的資源和時間為多。

此外，金管局副總裁阮國恒在《匯思》撰文，表示在虛擬銀行試業過程中，局方會密切留意虛擬銀行運作，與相關銀行緊密溝通，就部分細節進行微調。如果試業結果理想，經金管局確認銀行已經符合所有相關的監管要求，虛擬銀行就可以正式開業。

金管局今年發出8家虛擬銀行牌照，現階段發牌工作已經完成，阮國恒表示發牌後仍然有為數不少的機構向金管局查詢及表示有興趣申請新牌照，反映市場對行業前景充滿信心，局方會觀察虛擬銀行開業後的運作情況、用戶反應、市場接受程度以及它們對銀行體系的影響，審慎考慮往後的發展路向。

阮國恒表示，雖然金管局對虛擬銀行的科技風險和數據處理有一系列的監管要求，也需要經過獨立第三方認證。雖然過去幾個月有嚴謹内部測試和慎密籌備，針對可能出現的營運風險作出預案，但虛擬銀行畢竟是全新成立的機構，以嶄新方式營運，加上現實環境多變，運作初期難免可能會遇到一些難以預計的狀況。

阮國恒又提醒，市民在使用電子銀行服務時候仍然需要加倍留神，保障個人資料及私隱安全，並建議用戶需妥善保管和定期轉換帳戶密碼，千萬不要透過不明Wi-Fi或公用電腦登入網上銀行。同時，用戶應該注意銀行發出的手機通知短訊。一旦懷疑個人資料被盜用，應該立即通知相關銀行。

記者：歐陽偉昉

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