匯豐私人銀行亞洲區首席策略師范卓雲表示，給予中港股票中性評級，料2020年底恒指會升至29200點，主要由企業盈利增長帶動。惟她估計由於短線缺乏催化劑，恒指直至今年底都會在28000點附近整固，未見大升空間。該行看好個別內地金融及內需股，新興科技公司、以及整個5G產業鏈包括手機。

她又料明年本港經濟會下跌0.7%，明年旅遊、消費和零售業續面對挑戰，但指在政府穩定經濟政策支持，以及全球低息環境下，都有助樓市穩定。

范估計在中美達成首階段貿易協議後，貿易紛爭逐步降溫，全球經濟下行低谷已過和趨向穩定，衰退風險受控，但料增長低迷會持續較長時間。她指隨企業信心和投資應逐步回穩，上調明年全球企業平均每股盈利增長預測到5%，亞洲增長會更強達13%。

內地市場方面，她料中央明年會續推刺激經濟措施，估計明年底前會再降準一厘，1年期貸款市場報價利率減四分一厘，中期借貸便利利率減0.2厘。她料內地明年會續減內地企業稅務負擔，降低社保和各行政費率，以支持內需增長，並估計中國經濟增長明年會放緩到5.8%。

而在美國勞工市場穩定、消費強勁和通脹前景溫和下，她料未來兩年聯儲局都會維持利率不變。

記者 王俊騏