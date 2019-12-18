港股今早高位爭持，成交保持偏旺。恒指高開後最多升127點，逼近27970點回軟，半日收報27822點，跌20點或0.08%；國指升0.19%。半日成交517億元。

濠賭醫藥股有回吐，銀娛（0027）中生製藥（1177）中海外（0688）跌逾1%。汽車、科網股有沽壓，吉利（0175）跌近2%。金山軟件（3888）挫逾4%。藍籌股騰訊（0700）工行（1398）中海油（0883）升約1%以上，支持大市。消費股反彈持續，安踏（2020）潤啤（0291）升逾1%。

受惠電子產品消費回暖，建滔積層板（1888）低位反彈不少；母公司建滔集團（0148）相對落後，並吸引資金流入。隨著5G加快發展，帶動電子產品消費，建滔旗下覆銅面板、印刷線路板業務均可受惠，連帶化工業務轉好。此外，可受惠樓市穩定，集團積極部署推售位於華東地區的住宅項目，在港牽頭發展的沙田九肚麗坪路豪宅推，為業績帶來貢獻。

股價方面，建滔調整守住50天線回升，今早向上突破，短線料可上試25元關口，中線有機會挑戰前密集區底約27元水平。可候低吸納，以50天線約22元止蝕，以提高值博率