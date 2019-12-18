【港股午市】恒指先升後回吐20點 內需股逆市升 新股邁科僅升13%
文章日期：2019年12月18日 12:30
港股高開103點創7月31日後新高，最多曾升127點，高見27970點，但其後回吐，最多跌67點，半日跌20點或0.08%，報27822點，成交金額517億元；國指升21點或0.19%，報10986點。
恒安（1044）升2.51%，收報57.15元，是升幅最大的藍籌。長和（0001）跌2.19%，收報73.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。
豬價回落加上內地將適時增大凍豬肉儲備投放，確保元旦新年供應，萬洲（0288）跌3.34%，收報7.82元，是跌幅最大的藍籌。
騰訊（0700）升0.86%，收報374.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點；阿里巴巴（9988）則跌0.8%，報202元。小米（1810）遭減持，半日跌2%，報10.46元。另一W股美團（3690）則跌0.6%，報103.8元。
和電香港（0215）積極部署推出5G，半日升1.8%，報1.61元，曾升至逾1個月高的1.64元。
三隻新股上市，邁科管業（1553）升幅收窄收報2.58元，較招股價2.28元升13%，最多曾升84%，見4.2元。泰林科建（6193）收報1.71元，較招股價1.3元升31.5%，最多曾升40%，見1.82元；JS環球生活（1691）收報5.51元，較招股價5.2元升5.9%，最多曾升6.7%。
雲鋒金融（0376）公布，以15.6億元向內地投資者盧曉雲收購所持有的萬通保險9.8%股權，並將以現金支付。收報3.73元，升10%。
重磅股連日推升大市後整固，內銀、內需股接力，工行（1398）升0.85%，收報5.92元、蒙牛（2319）升1.76%，收報31.85元，分別推高恒指11點及4點；而匯控（0005）跌0.41%，收報60.45元、銀娛（0027）跌1.71%，收報57.4元，分別拖低大市11點及6點。
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