中美完成首階段貿易協議。《路透》報道，美國正針對中國等競爭對手制定一套高科技出口限令，目前正進行最終修改，惟報道指相關出口限令沒有市場原先估計的嚴厲。

美國商務部正對5項規定進行最終修改，目的是為了避免量子計算、3D打印等敏感技術落入競爭對手中。報道指，商務部即將完成的首批規定只涉及到一些個別技術，主要是針對特定的國家安全問題，相關規定生效之前將向國際機構提出建議。據報，相關技術包括量子冰箱技術、半導體製造的環繞式閘極場效電晶體(GAAFET)及監管爆炸物3-D打印。

報道引述知情人士稱，商務部料將先徵求業內人士的意見，然後再將規則提交給國際機構。消息稱，涵蓋人工智能的第6項規定將在美國生效，不設徵求意見期。

美國商務部未證實任何細節，僅表示有許多擬議規則正在審核中。但市場估計，未來商務部可能會發布更多規則來管理尖端技術及產品在國外的銷售，相關文件未提到何時公開上述規則提案，以及針對特定國家、買家及用途會採取什麼樣的控制措施。

此前，商務部曾向那些可能納入規定範圍內的多個高科技行業徵詢意見，包括人工智能及機器人技術等領域，一度令美國企業擔心商務部起草的規定會過於嚴厲，扼殺許多向主要客戶的出口業務。

其他報道：

【收購項目】綠城中國36億元人民幣購上海項目 現升逾1%

【招股結果】保利物業發展超購221倍上限定價 時代鄰里超購9倍