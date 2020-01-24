恒指今早高開103點或0.38%，報27946點，創7月31日後新高，成交金額36億元；國指今早高開51點或0.48%，報11016點。

中海油（0883）升2.65%，報12.38元，是升幅最大的藍籌，旺旺（0151）跌2.07%，報7.11元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.37%，報380元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻70點；匯控（0005）跌0.25%，報60.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

穆迪降匯豐及恒生（0011）存款評級展望至「負面」。匯控（0005）跌0.25%，報60.55元；恒生（0011）無升跌，報163.3元。

九龍倉（0004）公布，以13.621億元向母公司會德豐（0020）收購杭州富陽市的住宅發展項目。會德豐開市報50.8元，升0.29%。

雲鋒金融（0376）公布，以15.6億元向內地投資者盧曉雲收購所持有的萬通保險9.8%股權，並將以現金支付。開市報3.5元，升3.2%。

三隻新股上市，邁科管業（1553）開市報3.8元，較招股價2.28元升66.6%。泰林科建（6193）開市報1.7元，較招股價1.3元升30.7%；JS環球生活（1691）開市報5.25元，較招股價5.2元升0.9%。

晨興資本申報，在12月12日按每股9.41元，在場外轉售手上2.4億股小米集團（1810）股份，涉值達22.58億元，持股量由原先的11.81%，降至10.43%。開市報10.6元，跌0.7%。

優品360°（2360）公布，位於南灣大馬路的澳門首間分店已開幕，正式打入澳門市場。開市報2.48元，跌2.36%。

國泰（0293）公布11月份營運數據，載客量與載貨量繼續下跌。其中，11月共載客262.38萬人次，按年下跌9%，跌幅比10月擴大；貨物及郵件合共載貨量17.79萬公噸，按年減少3.9%，跌幅略收窄。開市報11.02元，跌1.6%。

和電香港（0215）行政總裁古星輝表示，3香港正積極部署推出5G，料被稱為「黃金頻譜」3.5吉赫頻帶最快可在明年4月正式使用。開市報1.58元，無升跌。

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