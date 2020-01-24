【開市焦點】港股ADR升29點 三新股上市 小米遭減持
文章日期：2019年12月18日 08:54
美股三大指數向上，港股ADR升29點或0.1%，報27872點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.02%，折合報371.28元；匯控（0005）跌0.17%，折合報60.6元；建行（0939）升0.2%，折合報6.6元。
今日焦點股份可留意：
穆迪降匯豐及恒生（0011）存款評級展望至「負面」。
九龍倉（0004）公布，以13.621億元向母公司會德豐（0020）收購杭州富陽市的住宅發展項目。
雲鋒金融（0376）公布，以15.6億元向內地投資者盧曉雲收購所持有的萬通保險9.8%股權，並將以現金支付。
三隻新股上市，邁科管業（1553）暗盤急升近1倍，盤中高見5元，較招股價2.28元飈升近120%。泰林科建（6193）暗盤較招股價1.3元最多升四成，收報1.73元，升33%；JS環球生活（1691）收盤較招股價5.2元跌0.6%，報5.17元。
晨興資本申報，在12月12日按每股9.41元，在場外轉售手上2.4億股小米集團（1810）股份，涉值達22.58億元，持股量由原先的11.81%，降至10.43%。
優品360°（2360）公布，位於南灣大馬路的澳門首間分店已開幕，正式打入澳門市場。
國泰（0293）公布11月份營運數據，載客量與載貨量繼續下跌。其中，11月共載客262.38萬人次，按年下跌9%，跌幅比10月擴大；貨物及郵件合共載貨量17.79萬公噸，按年減少3.9%，跌幅略收窄。
和電香港（0215）行政總裁古星輝表示，3香港正積極部署推出5G，料被稱為「黃金頻譜」3.5吉赫頻帶最快可在明年4月正式使用。
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