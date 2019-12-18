市場漸漸消化中美達成首階段貿易協議的利好，道指低開14點，但在美國經濟數據刺激下，道指最多升92點，收市升幅收窄。美國11月份製造業產值反彈1.1%，幅度超過預期的0.8%，亦創2018年初以來最大漲幅；而10月份職位空缺數意外增加23.5萬，至727萬，高過市場預期的700萬，顯示在失業率處於半個世紀低位之際，勞動力市場緊張；而11月新屋開工數超出預期，建築許可創下2007年以來最高水平。

道瓊斯工業平均指數收漲31點，升幅0.12%，報28267點。標普500指數收漲1點，升幅0.04%，報3192點。納斯達克綜合指數收漲9點，或0.11%，報8823點。

高盛升1.36%，報231.15美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻21點，而聯合健康跌0.53%，報290.47元，拖低道指10點。

科技股方面，蘋果收市報280.41元，升0.19%，谷歌母公司Alphabet收市報1354.89元，跌0.42%，亞馬遜收市報1790.66元，升1.21%，Facebook收市報198.39元，升0.23%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.68%，報414點。德國DAX指數收跌0.9%，報13287點；法國CAC 40指數跌0.4%，報5968點；英國富時100指數收漲0.09%，報7525點。