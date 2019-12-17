評級機構穆迪發表報告指，確定匯豐及恒生銀行（0011）的存款評級為「Aa2」，短期存款評級「P-1」，由於經濟增長放緩，香港及其他地區的經營環境更加困難，並將上述兩間銀行的評級展望，從「穩定」降至「負面」。

該機構分析指，基於香港示威活動正在破壞消費及旅遊業，以及中美之間的貿易緊張局勢亦將增加該地區經濟的不確定性，並為匯豐及恒生的資產質量及盈利能力帶來壓力，不過有關銀行均保持了異常強勁的資產質量指標。根據有關報告，截至今年6月底，匯豐和恒生的問題貸款比率分別為0.5%及0.2%。

穆迪表示，兩家銀行向受到示威活動影響最大的零售、餐飲和酒店等中小型企業的貸款，在香港整體貸款所佔的比例相對較小；而香港政府的紓困措施，包括對中小企業貸款的信貸保險，將緩解銀行資產質量的部份壓力。

穆迪又指，匯豐和恒生於香港整體貸款中，有一半以上是在房地產領域，由於保守的貸款對價值比率和借款人的良好信用狀況，此類貸款的信用風險較低。而在香港以外地區，匯豐香港的貸款在地理上具有更多元化的性質，因此其資產質量在任何特定市場上均不易惡化。