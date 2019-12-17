雲鋒金融（0376）公布，以15.6億元向內地投資者盧曉雲收購所持有的萬通保險9.8%股權，並將以現金支付。

集團指，現時公司持有萬通保險六成權益，其餘四成由七名其他共同投資者擁有，當中盧曉雲旗下的覓優國際，透過旗下的優萬持有萬通保險9.8%股權。而作為收購一部分，優萬亦會向雲鋒金融轉讓其結欠覓優的股東貸款15.63億元。

今次交易尚需香港保險業監管局及澳門金融管理局，以及萬通其他股東批准。雲鋒金融擬向間接股東Key Imagination Limited尋求貸款，而Key Imagination Limited已表示願意按市場條款及無抵押下向公司提供股東貸款，就收購事項的對價提供全數資金。

交易完成後，雲鋒金融於萬通保險持股將由60%增至69.8%。集團指收購目的是將公司發展成為一家保險集團和加強公司對其人壽保險業務的控制。董事會相信，收購事項符合本公司的業務發展策略。

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