彭博引述知情人士表示，為了履行未來兩年增加2000億美元進口額的首階段貿易協議承諾，中國有意將原本經香港轉口內地的美國貨，改為不經香港而直接進口，同時亦計劃通過取消對燃料的關稅來重新開始向美國購買乙醇。

知情人士指出，如果不經香港，改為直接進口，那麼每年經香港轉口的大約100億美元貨值商品，就可以直接計入內地貿易賬戶，從而提高自美進口規模，因為目前經香港轉口內地的貿易額，並不會計入美國與中國之間的貿易往來。不過，中央對這一方案仍然未有決定，需要仔細權衡如何處理，因為這將進一步打擊香港的貿易及經濟，並有可能加劇目前本港緊張的政治社會局勢。

商務部沒有回應相關傳聞，除了考慮把香港的轉口貿易變成直接進口，中央亦計劃通過取消或豁免對乙醇的貿易戰關稅，重啟採購。知情人士又指，中國還將給予包括大豆和豬肉在內的美國農產品更多關稅豁免，以達到滿足每年購買400億美元至500億美元美國農產品的協議承諾。上月，作為貿易談判的一部分，中國已經解除了對美國家禽運輸的禁令，美國估計相關出口額每年將超過10億美元。