【新股登場】邁科管業暗盤飈1倍 JS環球微跌0.6%
文章日期：2019年12月17日 18:46
明日將有3隻新股掛牌，管道製造商邁科管業（1553）暗盤意外急升近1倍，盤中高見5元，較招股價2.28元飈升近120%。根據耀才資料，邁科管業收報4.5元，升97%，每手2000股，每手帳面賺4440元。公司為內地管道及鋼管產品製造商，根據早前配售結果，該股公開發售超額認購7.27倍，國際配售僅超購0.21倍。
內地混凝土製造商泰林科建（6193）暗盤亦傳捷報，盤中高見1.82元，較招股價1.3元最多升四成。收報1.73元，升33%，每手2000股，每手帳面賺860元。
早前暫緩上市的小家電製造商JS環球生活（1691）削價後再攻新股市場，但表現未算理想，收盤較招股價跌0.6%，報5.17元，每手500股，每手帳面蝕15元。JS環球生活招股價最終定於5.2元，盤中低見4.88元，最多跌6%。該股最初本計劃定價每股5.55元至7.25元，此後下調招股價後，公開發售仍僅錄得1.68倍超購。
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