【反彈即沽】陳啟宗家族減持小米1.38% 套現逾22億
文章日期：2019年12月17日 18:38
根據港交所（0388）證券披露權益網頁顯示，晨興資本申報，在12月12日按每股9.41元，在場外轉售手上2.4億股小米集團（1810）股份，涉值達22.58億元，持股量由原先的11.81%，降至10.43%。根據小米的新聞稿，是次晨興出貨，主要轉售予多家長期看好小米的投資機構。
小米又指，在其發布首款價位在2000元以下的5G手機Redmi K30後，股價持續上漲，成交量亦創年內高峰。截至今日，小米股價曾高見10.88元，較近一個月以來低位8.35元上升逾30%。同時，近期該集團股份成交轉趨活躍，12月12日當日的場內股票成交量達2.68億股。而自12月11至17日，場內成交達15.41億股，交易量達到2019年內最高水平。
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