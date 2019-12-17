政府統計處今日（17日）公布今年9月至11月失業及就業不足統計數字，經季節性調整的失業率由今年8月至10月的3.1%，上升至9月至11月的3.2%。其中餐飲服務活動業失業率上升至6.2%，是逾8年來的最高水平。就業不足率在上述兩段期間保持不變，維持於1.2%水平。

政府指，受到本地社會事件嚴重打擊，與消費及旅遊相關的零售、住宿及膳食服務業，合計失業率由之前的5%上升至5.2%，是3年以來高位，其中餐飲服務活動業的失業率更上升至6.2%，是逾8年來的最高水平。建造業的失業率亦升1個百分點至5%；進出口貿易及批發的失業率升2個百分點至2.5%；運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊的失業率由2.7%增至2.8%。

總就業人數由今年8月至10月的384.38萬人，下跌至9月至11月的383.06萬人，減少約1.32萬人。同期的總勞動人口亦由396.93萬人下跌至395.6萬人，減少約1.33萬人。

勞工及福利局長羅致光表示，香港經濟情況繼續惡化，令勞工市場進一步放緩，倘若整體經濟繼續轉弱，勞工市場在短期內將會面對更大壓力。

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