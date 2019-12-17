本報記者下午在現場觀察，場內有遊客穿着黑色衣服(圖中)，購票和進場時沒有受到阻撓。(歐陽偉昉攝)

網上有傳言指，在中環海濱舉行的AIA友邦嘉年華，一名主辦機構的代表在傳媒預覽場次上，向在場採訪的傳媒表示「唔歡迎黑衫嚟玩」，並要求記者自費拍攝試玩機動遊戲，試玩攤位亦不能獲得獎品。主辦機構歐陸嘉年華在facebook回應，從來沒有對訪客穿衣有任何特定限制或規定，訪客有個人自由選擇衣服的顏色。

至於傳媒試玩，嘉年華指大會每年均會舉辦媒體日，邀請媒體免費體驗嘉年華，並贈送一個毛公仔以表支持的小心意。記者今日下午在現場觀察，場內有遊客穿着黑色衣服，購票和進場時沒有受到阻撓。

轉載傳言的facebook專頁「See生活」亦表示，昨晚曾經去嘉年華會場視察，亦未見有黑衣人被拒諸門外。專頁曾向嘉年華公關詢問，是否有個別職員擅自向在場記者表示「唔歡迎黑衫嚟玩」，公關回覆指會進行仔細調查。

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