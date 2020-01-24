優品360°（2360）因北角「福建幫」標籤拖累在港發展，集團早已謀於內地及澳門擴張。集團今日公布，位於南灣大馬路的澳門首間分店已開幕，正式打入澳門市場。

集團指，位於南灣大馬路的新店，提供近千個單品（SKU），銷售主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品，包括：朱古力及糖果、包裝烘焙產品及零食、果仁及乾果等七類產品。

優品360°行政總裁許志群指，未來會積極拓展澳門的零售網絡，並會繼續搜羅世界各地最新最齊全的休閒食品，希望為澳門的消費者提供優質和優價產品，以及舒適的購物環境和愉快的購物體驗。

在超過半年的反修例風波中，優品360°捲入了北角「福建幫」打人事件，集團主席林子峰多次接受傳媒訪問，強調「從未做過對不起香港人的事」，逾六成分店遭到破壞。林子峰又提到，明年或以後將於澳門開設15至20家分店，並會計劃進軍中國大陸市場。

而集團早在今年六月中已公布於澳門成立全資附屬公司，計劃在當地開店。

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