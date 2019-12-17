國泰（0293）公布11月份營運數據，載客量與載貨量繼續下跌。其中，11月共載客262.38萬人次，按年下跌9%，跌幅比10月擴大；貨物及郵件合共載貨量17.79萬公噸，按年減少3.9%，跌幅略收窄。

數據顯示，11月乘客運載率下跌3.2個百分點至80.1%，以可用座位千米數計算的運力則下跌1.5%；貨物運載率下跌1.5個百分點至68.6%，以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌3.8%，而貨物及郵件收入噸千米數跌幅為5.8%。

累計今年首11個月，國泰載客量按年跌0.4%，運力增加5.7%；載貨量按年減少6.4%，運力維持不變，貨物及郵件收入噸千米數則下跌6.8%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波指出，11月訪港客運量，由10月跌35%，進一步擴大至11月的跌46%；離港客運量則按年減少8%，較過去數月有輕微改善。由於公司更加倚重受影響較少的過境客運，加上競爭激烈，整體收益率因而顯著受壓。林紹波又表示，續見訪港航班預訂情況較去年同期顯著下跌，尤以內地及其他區域市場為甚，惟過境客運量的增長可抵銷部分跌幅。至於貨運方面，受益於11月屬傳統消費旺季，帶動電子商貿貨運，令貨物運載率及收益率較上月均有改善。

林紹波預料，今年餘下時間依然挑戰重重，仍預期下半年度財務表現將較上半年大為遜色。上月底國泰亦已在員工內部通訊透露，決定明年運力按年減少1.4%，取代原本增加運力3.1%的計劃，這亦是2009年以來國泰再次縮減規模。