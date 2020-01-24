【股權爭奪】寶能系半年沽100億元萬科A 持股降至7.18%
文章日期：2019年12月17日 17:11
自萬科股權爭奪戰落幕後，寶能系多次減持萬科A股（深000002），在近半年更套現逾一百億人民幣（下同）。據聯交所披露權益顯示，寶能系旗下的鉅盛華自今年6月28日起九次減持萬科A股，持股已佔A股已發行股本的16.03%，降至本月13日的7.18%，累計減持了3.624億股，套現高近101億元。
寶能系鉅盛華在近半年逐步沽貨，先在6月28日沽出295.5萬股，每股平均價27.8001元，套現8214.9萬元﹔其後在9月、10月及11月合共四次沽貨，套現共18.75億元。
但在12月卻四度沽貨，分別在本月2日、9日、11日及13日，沽出萬科A的5672萬股、7276萬股、6892.4萬股、及9097.7萬股，共計2.894億股，套現合共81.42億元。
按聯交所資料顯示，截至12月13日鉅盛華尚持有6.977億股或7.18%萬科A，按萬科A今日30.45元計，持股市值仍高達212.5億元。
記者：方楚茵
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