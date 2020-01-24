自萬科股權爭奪戰落幕後，寶能系多次減持萬科A股（深000002），在近半年更套現逾一百億人民幣（下同）。據聯交所披露權益顯示，寶能系旗下的鉅盛華自今年6月28日起九次減持萬科A股，持股已佔A股已發行股本的16.03%，降至本月13日的7.18%，累計減持了3.624億股，套現高近101億元。

寶能系鉅盛華在近半年逐步沽貨，先在6月28日沽出295.5萬股，每股平均價27.8001元，套現8214.9萬元﹔其後在9月、10月及11月合共四次沽貨，套現共18.75億元。

但在12月卻四度沽貨，分別在本月2日、9日、11日及13日，沽出萬科A的5672萬股、7276萬股、6892.4萬股、及9097.7萬股，共計2.894億股，套現合共81.42億元。

按聯交所資料顯示，截至12月13日鉅盛華尚持有6.977億股或7.18%萬科A，按萬科A今日30.45元計，持股市值仍高達212.5億元。

記者：方楚茵

其他報道：

【延續升勢】晉裕：明年股債金樓皆升

【香港數據】10月商品整體出口貨量跌9%

【證監出手】證監會規定年興行前主席終身不得重投業界

【港股收市】恒指升335點 成交又逾千億 騰訊4日彈9% 阿里創新高

【5G時代】3香港：預計5G手機月費會由300元起跳

【TVB裁員】通訊業人員協會：TVB年尾裁員不合理 尋與管理層商討

【集資王座】安永：料港明年集2200億 望爭取沙特阿美

【中美角力】傳中國將更經常性地豁免進口美國農產品的關稅

【有片：金匯測市王】澳洲央行持悲觀態度 澳元反覆下跌

【A股收市】滬指收復3000點 見3個月高位 兩市成交額逾7500億人幣