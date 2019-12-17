晉裕集團發表「2020環球投資市況展望」，投資研究部董事總經理林偉雄預期，環球將出現「低增長」及「低通脹」環境，造就央行延續寬鬆貨幣政策。市場會否出現衰退危機則難以預料，但相信放水政策有利將衰退延續至2020年以後。明年港股具收復空間，投資者可吸納個別板塊，同時預測中國經濟增長會跌穿6水平。在眾多投資市場當中，較看好美股，認為來年仍會延續牛市升勢。

投資分析師黃子燊表示，今年香港經濟面對非常大的挑戰，近期經濟數據如PMI未符理想。不過隨着中美貿易戰情況舒緩，以及本地社會動盪最激烈的時間已過，預期香港零售業明年第一季見底回升，失業率將會於第二季下跌。他估計，恒指會於明年上半年見最高29600點。投資者可考慮本地零售股、收租股及地產股，相信相關板塊在明年會好轉。樓市方面，估計將於明年一月底將調整完畢，在供不應求的情況下，樓市價格中長線會持續向上。

過去受中美貿易戰影響，引致內地經濟增長放緩。黃子燊認為情況將會持續，中國GDP將會維持於5.8%至6.1%。他解釋，雖然中美達成第一階段協議，但屬於短暫停火，未來仍充斥許多未知之數。此外，美國只有限度調低關稅，都會增加中國明年出口壓力，預期中國在製造及房地產投資放緩。為穩定經濟，相信內地政府將加大力度於發展基建。

過去，內地有許多物業成交，加上內地「住房不炒」政策下，相信房地產增長放緩。不過隨着樓花正式成交，會有利物業管理及白色家電板塊，惟現時估值較高，需伺機買入。當中推薦海信家電（0921）、平安好醫（1833）、阿里巴巴（9988）及莎莎國際（0178）等。

投資策略師陳俊業表示，美國消費信心維持於較高水平，以及美國企業盈利能力強勁，故長遠睇好美股。不過由於明年為美國總統選舉，通常大選年下，市況升幅雖較佳但亦會較波動。當中投資者可留意科技板塊，特別是人工智能、大數據及雲計算等行業，科技進步都會有利金融及銀行發展。現時，普遍美國上市科技企業的市盈率平均為22倍，估值距離泡沫仍有大段距離。並預期標普500指數最高見3470點。

記者：黃清瑤

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