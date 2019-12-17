證監會公布，因年興行資產管理（亞洲）前主席洪榮鋒及前首席財務官兼公司秘書陳錦華涉及粉飾年興行的速動資金，分別規定二人終身和三年內不得重投業界。

證監會指，洪是粉飾速動資金計劃的主謀，而陳則協助執行該計劃。

證監會對洪及陳採取上述紀律行動前，已於2019年2月就年興行粉飾其速動資金及其他缺失，撤銷該公司的牌照。證監會亦發現，年興行於2014年6月至2017年6月期間，在其牌照申請書及財務申報表內向證監會提供虛假或具誤導性的資料。洪亦沒有將年興行速動資金不足的情況和其辭任董事一事通知證監會。

證監會又指，洪曾透過一些銀行帳戶開出多張其後無法兌現的支票，並將有關金額包括在年興行的速動資金計算表內，從而粉飾該公司的月底速動資金。他自年興行於2014年6月向證監會申請牌照之時起便已採取這種做法。假如將洪開出支票的金額剔除，年興行便會因在申請牌照之時及三年期間內每個月底出現速動資金短欠而不獲發從事受規管活動的牌照。

陳當時為洪的下屬，並能全面查閱由洪作為簽署人的多個銀行帳戶。證監會批評，陳完全知悉年興行的真實財務狀況，明知由洪簽發的支票在過戶時會因用以開票的銀行帳戶內資金不足或部分帳戶已被關閉而無法兌現，卻選擇繼續參與粉飾速動資金計劃，盡量拖長為年興行掩飾其未能維持足夠資金一事的時間。

洪其後在2017年10月23日辭去年興行的職務，但他沒有按規定在七個營業日內就辭任一事向證監會發出書面通知。

證監會認為，年興行的失當行為乃因洪及陳的同意或縱容所致，或可歸因於二人作為高級管理人員的怠忽，故亦應視為他們的失當行為。二人的缺失令人嚴重懷疑他們能否稱職地進行受規管活動，以及令人質疑他們是否成為證監會持牌人的適當人選。

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