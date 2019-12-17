統計處公布，10月份香港的商品整體出口貨量按年跌9.0%，進口貨量則跌11.6%；首10個月出口貨量跌6.2%，進口跌8.3%。

對外商品貿易貨量變動是從對外商品貿易貨值變動中扣除價格變動的影響而計算出來。10月整體出口價格按年跌0.1%，進口價格則上升0.1%。首10個月整體出口價格上升1.4%，進口價格上升1.5%。

貨量與去年10月比較，輸往美國（減少20.6%）、日本（減少10.5%）及印度（減少10.2%）的整體出口貨量錄得雙位數字跌幅。同時，輸往中國內地（內地）的整體出口貨量亦下跌8.0%。另一方面，輸往台灣的整體出口貨量則上升17.7%。

價格方面，輸往印度（減少0.9%）、美國（減少0.1%）及台灣（減少0.1%）的整體出口價格下跌。另一方面，輸往日本（0.5%）及內地（0.8%）的整體出口價格則上升。

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