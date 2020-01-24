和電香港（0215）行政總裁古星輝表示，3香港正積極部署推出5G，料被稱為「黃金頻譜」3.5吉赫頻帶最快可在明年4月正式使用。他同時提到，由於5G 頻譜的拍賣價較4G低，因此5G每GB數據價格會較4G低，若以用戶入門數據量100GB計，5G月費會由300元起跳。他進一步解釋，現行4G計劃每GB數據價格約在14至15元之間，但5G每GB數據價格會低至3元起。

古星輝同時提到，3香港在推出5G服務的初期會先以簡單為主，目前初步有兩個方案。方案一是把4G及5G混合使用，當用戶的5G流量扣盡後，便會轉為4G；另一方案則以5G流量作為附加項目，並率先向現行4.5GB無限上網計劃用戶提供。另一方面，古星輝又預計明年全年將有近20部5G手機推出，預期中檔5G機售價約為2500元起。

對於「5G禁區」如大埔及赤柱等的問題，古星輝指出，期望政府帶頭協助解決衛星站問題。他續指，內地發展的模式與本港不太相同，內地5G建設大多由政府推動，但本港的5G發展則是由電信商自行摸索。他強調，集團在推出5G服務的首一、兩年會採取務實的態度，並期望5G服務能基本覆蓋全港18區。

記者：葉子晴

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