恒指收市升335點或1.22%，報27843點，連續三日企穩250天線(27480點)之上，成交金額亦是三日內第二次過千億元，金額達1053億元，較上日增加31.95%，是上周五1171.42億元成交後最多；國指升186點或1.73%，報10964點。

重磅股集體推高大市，連橫行多時的騰訊（0700）亦繼續有好表現，收市升3.17%，收報371.2元，4日累升9.1%。今日亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻90點。其後為建行（0939）升2.01%，收報6.59元，貢獻42點；匯控（0005）升1.17%，收報60.7元，貢獻31點；工行（1398）升2.44%，收報5.87元，貢獻31點；友邦（1299）升0.99%，收報81.8元，貢獻24點。

兩隻藍籌藥股近期均有新藥獲批，石藥（1093）升4.2%，收報18.36元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）亦升3.69%，收報10.68元，升幅緊隨石藥之後。藥股炒上，藥明生物（2269）、藥明康德（2359），亦創52周高。

中港地產股逆市下跌，潤地（1109）跌2.49%，收報37.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。另外兩隻內房，中海外（0688）跌0.34%，收報29.05元；碧桂園（2007）升2.36%，收報12.16元。

新地（0016）94億售西九商業地王寫字樓25%予郭氏家族，新地先升後跌，收市跌1.03%，收報115.8元。其他本地地產股亦大多向下，恒地（0012）跌0.26%，收報38.2元；新世界發展（0017）跌0.76%，收報10.46元；長實集團（1113）跌0.37%，收報53.5元；信置（0083）升0.35%，收報11.42元。

阿里巴巴（9988）升1.3%，收報203.8元，曾見205.8元，創上市新高。

手機設備股造好，瑞聲（2018）升1.86%，收報68.3元；舜宇（2382）跌0.41%，收報145.5元；丘鈦（1478）收報14.36元，升0.9%。

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