電視廣播（TVB）（0511）周二發內部公告表示有意在年尾裁員一成，香港通訊業人員協會發起在將軍澳站電視廣播城穿梭巴士候車處派發傳單，呼籲TVB員工找協會及工聯1會協助。協會理事李美芝表示，昨晚已有5名TVB員工和協會聯絡，希望TVB不要裁員，及在年近新年前裁員，他們亦會尋求與TVB管理層接觸及跟進事件。

她指出，今次協會出手並派發單張，希望幫助到TVB的工友，尤其過往該台一直以來均賺錢，今年蝕錢下，在年尾前出手裁員，並不合理，令人感到無良，及不顧企業責任，亦令員工傍偟。他們會聆聽工友的訴求，再尋求接觸TVB管理層，去商討解決事情，及爭取合理賠償。據協會接觸的TVB工友所知，該公司員工不想裁員，尤其不希望在年近新年時裁員，亦擔心自己被裁。

今次TVB計劃裁員350人，李美芝表示涉及人數不少。雖然該會剛才在往來電視廣播城的穿梭巴士站派傳單時反應不太熱烈，但是她期望，TVB員工有需要時可向該會反映裁員、其他員工權益及不公平的問題，協會方面擬為TVB員工爭取代通知金、特惠金，甚至減少裁員數目，並認為TVB方面，應按比例向被裁員工發放應得的花紅。

她補充，目前協會內有10至15%會員為TVB員工，過往TVB如在去年裁員時，亦有TVB員工尋求該會協助，但是當時TVB是按政府規定及勞工法例給予被裁員工補償，因此未能進一步爭取更多。而香港的裁員補償，則向來比東南亞國家為少。有見今次經濟調整比沙士更差，她認為企業在裁員以外，有需要尋求其他方法，與員工共渡時艱。最近她亦聽聞有其他工會醞釀成立及發起罷工，但是在TVB的案例上，則有需要聆聽工友訴求，出信管理層尋求接觸，再定進一步行動。

記者：陳偉燊

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