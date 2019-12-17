今年港交所不負眾望再摘全球集資王寶座，至於下年是否能「三連冠」，安永會計事務所關注沙特阿美（Saudi Aramco）會否選擇香港作海外上市。安永亞太區上市服務主管合伙人蔡偉榮表示，相信沙特阿美本次集資未完全滿足資金需求，其體量足以影響下年交易所集資情況，惟沙特方面似對倫交所更有興趣，因此希望港交所可努力爭取。

安永估計，明年港交所新股市場籌資額可達到2200億港元，若有特大型的新股來港，籌資額最多可達3500億港元。

除沙特阿美外，另一潛在大型企業抖音母企字節跳動曾傳出來港上市，惟公司隨後否認。蔡偉榮則表示，估計有關競爭激烈，但不排除來港可能性。

今年中美頻出貿易磨擦，牽連內地科企到美上市數目減少。蔡偉榮表示，相信此趨勢明年將會延續，雖然在科企上市方面，主要是內地科創板與美競爭，但相信考慮轉而來港上市的公司數量亦會增加。一方面計劃赴美的部分公司已經完成搭建境外架構，另一方面在A股排隊上市時間普遍較長。

安永今日發布全球新股市場回顧，港交所以399億美元（約3108億港元）排名集資額第一。緊隨其後的三間交易所納斯達克、沙特交易所及上交所集資額均十分相近，均介乎260億至270億美元之間。

今年港股亦經歷過山車，上半年集資疲弱。至下半年開始發力，總計籌資近2400億港元，佔全年集資額近八成。

另一方面，港交所近年針對創業板（GEM）進行一系列改革，以今年對創業板新股上市影響最為明顯。今年創業板僅有15間新股，佔全部新股數量9%，此前數年則有兩成至五成不等，成為自2011年以來創業板新股數量佔比最低的一年。

記者：馬迪帆

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