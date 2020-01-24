港股延續升勢，高開122點，臨近半日收市前升幅擴大至最多321點，高見27829點，續企於250天線(27480點)之上。恒指半日升307點或1.12%，報27815點，成交金額534億元；國指升187點或1.74%，報10966點。

中生製藥（1177）升4.85%，收報10.8元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌1.48%，收報56.4元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升3.17%，收報371.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻90點；銀娛（0027）跌1.28%，收報57.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

新地（0016）94億售西九商業地王寫字樓25%予郭氏家族。新地上月底斥資422億元投得西九龍高鐵站一幅商業地王，成交價創官地歷來最高紀錄。新地先升後跌，半日跌0.68%，收報116.2元。

華潤置地（1109）主席唐勇辭任，由王祥明接任，潤地（1109）跌1.31%，收報37.65元。其他內房股方面，碧桂園（2007）升2.69%，收報12.2元；中海外（0688）跌0.34%，收報29.05元。

奧園健康（3662）表示母企中國奧園同意就該地皮的開發項目向提供全面的協助，包括負責該項目的房屋建設成本、設施設備安裝成本及後續成本投入。半日報5.74元，升1.7%。中國奧園（3883）則報11.7.6元，無升跌。

惠譽降澳門評級展望至負面，憂與內地政經「同化」。濠賭股方面，金沙中國（1928）升0.5%，收報39.95元；銀娛（0027）跌1.28%，收報57.8元。

海爾電器（1169）復牌，指其控股股東海爾智家，正在初步探討私有化海爾電器的方案，該等可能的私有化安排將通過換股的方式進行。開市急升18.3%，最多曾升19.9%，高見26.2元，創52周高，半日收報24元，升9.8%。

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