蘋果因早前下架具爭議的香港抗爭地圖軟件，將於明年股東大會面臨激進股東施壓，要求在股東大會上表決，促使其回應如何應對信息自由等問題。蘋果未能阻止這項表決從股東大會議程刪除。根據美國證交會（SEC）網站的最新消息，SEC拒絕了蘋果要求阻止SumOfUs動議股東表決的請求。

蘋果未決定明年的股東大會日期，但過往通常在2月底舉行。提案的消費者權益組織SumOfUs質疑，蘋果的做法侵犯言論自由，令港人受害。SumOfUs希望促使蘋果披露，將如何應對政府或其他機構所作出的限制言論自由或獲取信息的要求，以及蘋果如何制定有關言論自由和信息獲取的政策。蘋果曾表示，無論在哪裏開展業務，都必須遵守適用的法律，與政府合作。蘋果在2016年和2018年也面臨類似的提案，當時只有不足10%股東支持議案。

SumOfUs此前也曾呼籲基金經理向facebook（fb）施壓，向爭取連任董事長的fb創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）投反對票，並爭取資產管理公司貝萊德（BlackRock）限制公司高層的薪酬。

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