美股創新高，恒指延續升勢，今早高開122點或0.45%，報27630點，成交金額27億元；國指今早高開47點或0.45%，報10826點。

騰訊（0700）升2.33%，報368.2元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻66點；恒安（1044）跌0.93%，報53.4元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.25%，報80.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

新地（0016）94億售西九商業地王寫字樓25%予郭氏家族。新地上月底斥資422億元投得西九龍高鐵站一幅商業地王，成交價創官地歷來最高紀錄。新地升0.94%，報118.1元。其他地產股方面，新世界發展（0017）升0.57%，報10.6元；長實集團（1113）升0.19%，報53.8元；恒地（0012）跌0.39%，報38.15元；信置（0083）跌0.35%，報11.34元。

奧園健康（3662）表示母企中國奧園同意就該地皮的開發項目向提供全面的協助，包括負責該項目的房屋建設成本、設施設備安裝成本及後續成本投入。開市報5.68元，升0.7%。中國奧園（3883）則報11.8元，升0.34%。

卓悅控股（0653）發盈警，料預期截至12月底的全年虧損將大幅增加，去年度則錄得經審核綜合淨虧損3960萬元。開市報0.092元，無升跌。

惠譽降澳門評級展望至負面，憂與內地政經「同化」。濠賭股方面，金沙中國（1928）升1.76%，報40.45元；銀娛（0027）跌0.43%，報58.3元。

海爾電器（1169）復牌，指其控股股東海爾智家，正在初步探討私有化海爾電器的方案，該等可能的私有化安排將通過換股的方式進行。開市報25.85元，升18.3%。

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