中國奧園（3883）旗下的物管公司奧園健康（3662）上周四(12日)晚間披露以8200萬元人民幣(約9102萬港元）投得一幅上海市奉賢區地皮，並計劃將地皮用作發展成為康養及醫療美容產業綜合體。惟投資者顯然並不受落，股價上周五(13日)插水6.3%至5.65元。昨日（16日）股份曾一度再插超過5%至5.36元水平，其後收復失地，收市僅跌0.18%，報5.64元。

今日集團即再發一「自願性公告」，表示母企中國奧園同意就該地皮的開發項目向提供全面的協助，包括負責該項目的房屋建設成本、設施設備安裝成本及後續成本投入。集團預計該地皮開發項目建成後，將在該項目中提供物業管理、招商引資及大健康產業運營服務等輕資產服務，亦會以合理的價格收取管理、品牌輸出等運營費用。

今次奧園健康突斥逾9200萬買地，更要母企急補鑊，據投資者表示，市場對買地並不受落，因物管行業亦處整合期，不少同行像雅生活（3319）、碧桂園服務（6098）等均多用資金進行併購，以擴張管理面積提升利潤，加上公司一直定位是輕資產服務運營商，突斥近9000萬元買地，不解行動，憂慮公司轉做開發或重投資業務。加上項目主打大健康的多元化服務方面，規模細盈利能力尚待培育，卻花上大錢去投資並不划算。

而奧園健康則在今日公告內強調，「集團的定位是輕資產服務運營商，我們發展多元化的大健康產業也會以輕資產模式進行」，似乎亦希望能釋除投資者擔憂，並指由於母企中國奧園在房地產開發方面有著豐富的經驗，及認可奧園健康在大健康產業的資源整合能力以及在商業招商引資和物業管理的綜合優勢，故母企同意就該地皮的開發項目向集團提供全面的協助，包括負責該項目的房屋建設成本、設施設備安裝成本及後續成本投入，亦變相由母企負擔其他後續及投入成本等。

記者：方楚茵

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