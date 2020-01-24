中美達成首階段貿易協議，美股三大指數齊創新高，道指高見28337點；標普高見3197點；納指高見8833點。白宮經濟顧問庫德洛表示，中美第二階段貿易協議將部分取決於已經達成的第一階段協議的成功情況。

道瓊斯工業平均指數收漲100點，升幅0.36%，報28235點。標普500指數收漲22點，升幅0.72%，報3191點。納斯達克綜合指數收漲79點，或0.91%，報8814點。

聯合健康保險升2.29%，報292.03美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻44點，而波音跌4.29%，報327元，拖低99道指點。

科技股方面，蘋果收市報279.86元，升1.71%，谷歌母公司Alphabet收市報1360.7元，升1.02%，亞馬遜收市報1769.21元，升0.46%，Facebook收市報197.92元，升1.96%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.4%，報417點。德國DAX指數收漲0.95%，報13407點；法國CAC 40指數漲1.23%，報5991點；英國富時100指數收漲2.26%，報7519點。