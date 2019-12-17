中美達成首階段貿易協議，但細節內容有待公布，港股經過上周四五的大漲後有回吐，壓力不大。炒中美貿易談判的股份普遍回軟，航運物流卻受捧蠢蠢欲動，但左右行業的因素多，周邊或概念股會更可取。

市場預期中國將同意向美國採購更多農產品或商品，港口、航運、及物流股昨天逆市做好，招商局港口（0144）、中遠海能（1138）、嘉里物流（0636）等升逾3%。

雖然中美或於採購、關稅方面達成初步共識，其實只是雙方各自面對內部問題及壓力，在取易不取難下達到部分協議，一旦壓力紓緩，談判不再急切，又可能拖拉格局；期待這份貿易協議可以推動貿易或經濟改善，未免太樂觀，航運物流股整體表現繼續反覆，只有少數亞洲區為主要業務的海豐（1308）、嘉里物流表現較佳。

業務集中亞洲區公司 海豐嘉里物流較佳

航運物流前景不明朗，行業競爭劇烈，企業提高效率，增強科技應用，減低成本大勢所趨。三一國際（0631）是內地煤礦設備供應商，同時為內地港口機械成套設備供應商；隨着國內外大型港口對自動化碼頭的建造需求加大，一帶一路及鐵路運輸集裝箱化增長，公司物流裝備業務及海外銷售保持快速增長。

今年上半年，三一在國際市場取得顯著成果，獲國際港口大客戶，並簽訂戰略合作協定及訂單，而小港機在亞洲、歐美等區域的銷售持續增長，產品質素及競爭力得到市場肯定。集團去年港口機械業務收入按年增長45%；今年上半年收入再升三成，表現持續強勁。

三一另一核心煤礦設備業務，受惠煤炭行業產業結構調整，轉型升級步伐加快，業績持續大幅改善，為集團的增長提供貢獻。集團透過智能製造，配置生產資源，優化工藝流程，降低能耗，毛利率持續改善，進一步推動業績表現；去年純利按年大幅增長1.6倍後，今年上半年純利再增逾五成。

三一估值不貴 有望重啟升浪

據券商第一上海分析稱，港口設備行業周期性屬性較弱，每年需求保持穩定增長，自動化智慧化需求進一步帶來增量。

此外，未來幾年是煤炭設備更替的大年，預計行業的固定資產投資增速保持增長，為三一業績提供雙重支撐。

今年以來，三一的股價累升逾七成，現水平預測市盈率約14倍，相比今年預測純利增長五成；預計公司未來兩年保持約三成增長，現價估值不貴。

股價方面，三一上月初升穿4元阻力後整固，昨天向上突破，有望重啓升浪，中線料可挑戰5元水平；短線止蝕位可放在20天線約4.1元。

[劉思明 還看今朝]