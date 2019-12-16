新地（0016）上月底斥資422億元投得西九龍高鐵站一幅商業地王，成交價創官地歷來最高紀錄。新地當時表明有意物色策略伙伴合作發展，集團今日公布，將寫字樓部分25%股權以約9.4億元代價，出售予公司大股東郭氏家族持有的一家私人公司，另外郭氏家族將墊付84.55億元，予項目公司還款予新地，故郭氏家族入股地王寫字樓25%的總金額為94億。

新地表示，郭氏家族多年來一直於公司擁有重大權益，作為長線投資，因此郭氏家族亦合適成為集團策略合作夥伴，參與發展項目。

新地上月投得西九地王，今次是將其中寫字樓部分25%股權售予郭氏家族，以當地皮總代價422.32億元計算，該項目公司應付代價約375.8億元，以應付10%訂金計，郭氏家族購買首期25%股權代價約9.4億元，其餘約84.55億元則需於12月24日前墊付予項目公司。

其他報道：

【走得太近】惠譽降澳門評級展望至負面

【退休退股?】傳退休?陳國強:未係時候講 惟強調與星美債券投資無關

【港股收市】恒指收市跌179點 守住250天線

【爭做一哥】外電指北汽欲場外增持戴姆勒 奪吉利大股東地位

【有片：埋身擊】中美貿易協議消息沖喜 國指後市睇高一線

【前景不明】TVB：年底前將裁近350人

【考慮停產】傳波音考慮暫時停產737 Max

【審慎樂觀】瑞銀：明年本港經濟審慎樂觀 恒指上望28700點

【有片：選股王】三一國際有望重啓升浪

【逆市擴張】渣哥開茶記！大渣哥茶記落戶九龍灣 明年2月開業

【經濟寒冬】環聯：港消費者傾向以短期流動資金信貸產品應付開支

【仍然樂觀】奧思全年多賺13% 來年積極與業主商討減租

【中小企信貸】匯豐今起接受中小企九成信貸擔保產品申請