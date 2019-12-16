香港網上人壽保險公司Blue公布今年第四季「「Blue消費委員會」調查結果，發現有72%年齡介乎24至59歲的受訪者，及63%年齡介乎24至49歲的受訪家長，表示會透過網上渠道收集保險資訊，當中家庭月入均為3萬元或以上，反映本地網上保險市場潛力巨大，尤其是針對吸納家長、受高等教育或高收入人士的消費群。

是次調查由Blue委託研究公司GfK於今年8月至10月進行，共訪問了503名年齡介乎24至59歲的本地保險消費者，以剖析港人在網上購買人壽保險的習慣。

調查又發現，表示會考慮於網上購買人壽保險的受訪者中，有79%具大學或以上教育程度，有63%受訪者的家庭月入為5萬元，個人月入為4萬元以上則達35%。

Blue副總裁及客戶發展部主管譚嘉盈表示，調查顯示大部份潛在客戶樂於在網上投保人壽產品及獲取資訊，預計有關趨勢將繼續保持增長，又指公司將提供「真正數碼化的保險」及自動化的核保過程，讓消費者可隨時在網上獲取即時報價及投保服務。

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