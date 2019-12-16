浙江省供水服務商台州水務（1542）明日起招股，定價每股4.21元至5.01元，每手1000股，入場費5060.49元。公司發售5000萬股，國際配售佔九成，最多集資2.51億元。招股期至本周五（12月20日）中午12時截止，預計12月31日掛牌。

台州水務主要向浙江省台州市供應原水、市政供水及自來水，其中市政供水佔總收入七成。公司去年毛利錄得1.97億元人民幣（下同）按年升約7%。全年溢利及其他收益錄得1.24億元，按年跌近五成，主要是由於去年出售從事建築及綠化的兩間子公司，錄得大幅其他收益。

台州水務現時有兩供水系統，三期及四期，均由今年起開始建設，預計於2022年竣工。其中三期工程預計投資額總計達29.9億元，其中約1.58億元將由本次上市集資額支付，相當總集資額九成。另一工程四期則預計耗資13.7億元，預計全數以內部資源、政府補助及第三方借款支付。

招股書顯示，兩項新供水系統竣工後，短期內公司原水供水能力可上升約65%，市政供水供水能力可增加逾1倍。此外，三期、四期工程分別預計需要5年及7年的盈虧平衡期。

業務擴張為公司帶來一定負債，截止今年上半年，公司資產負債比例達1.9倍。台州水務總會計師兼董事會秘書兼公司秘書陳麗英表示，已經取得銀行逾一百億元的授信，其中涵蓋三期及四期貸款，因此對未來資產負債率有信心，上市後將嘗試取得更優惠利率。

記者：馬迪帆

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