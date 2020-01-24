荷蘭ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，預計明年香港經濟將出現負增長，鑑於未來仍會受本地事件影響，尤其是假期及周末，故旅遊、消費等行業將持續受打擊，對本港經濟造成很大影響，相信長遠仍需要時間恢復，由於內地旅客較為謹慎，估計或需要六個月以上時間。

該行於本月初曾發表報告，預計今年本港第四季的本地生產總值（GDP）按年將錄得負增長7%，全年則將錄負增長2.25%，規模接近2009年衰退時的負增長2.5%。

中國經濟方面，她表示，明年5G將會進一步落實更多基礎設施有利經濟，但仍受貿易戰影響，認為中美雙方雖然就首階段貿易協議達成共識，但仍未真正完成簽署，預計今年全年GDP為6.2%，明年將下調至5.9%。

她指出，中方雖然公開同意向美國購入相應的農產品，但其表示仍要視乎「市場需要」，認為目前中美首階段協議有一半機會可以成功簽署，續為明年帶來不確定性，並繼續影響人民幣市場走勢。

她續解釋，貨幣政策與人民幣走勢沒有特別關係，而是將根據貿易戰發展而變動，預計明年底止美元兌人民幣為6.85，但料市場將續受貿易談判消息刺激，將會於6.9至7.2區間波動。

她又強調，未來5G將會是中國經濟發展的重要機遇，預計由明年至2024年，5G每年平均將貢獻GDP的3%，又指明年中國將有1億7千萬個5G用戶，僅覆蓋國內14億人口的12%，相信隨着愈來愈多的網絡覆蓋、5G手機及物聯網（IoT）等發展應用，未來將有更多5G基站進入大規模建設，有利於日後的經濟增長。

記者：溫藹紅

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