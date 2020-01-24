中美落實首階段協議，恒指在上周五偷步炒上後，今日回吐最多214點，雖然早段曾借內地經濟數據而止跌回升最多28點，不過午後無以為繼，收市競價時段更擴大跌幅，恒指收市跌179點或0.65%，報27508點，成交金額798億元，較上日減少31.84%；國指跌59點或0.55%，報10778點。走勢上，恒指仍守住250天線(27472.32點)。

長建（1038）升2.51%，收報57.25元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌2.4%，收報105.8元，是跌幅最大的藍籌。舜宇（2382）升2.38%，收報146.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點；友邦（1299）跌2%，收報81元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低55點。

貿易股個別發展，萬洲（0288）跌1.84%，收報8元；申洲國際（2313）跌2.4%，收報105.8元；創科實業（0669）跌0.95%，收報62.85元；瑞聲（2018）升1.36%，收報67.05元；舜宇升2.38%。

人民幣貶值，航空股向上，南航（1055）升1.7%，報5.33元；國航（0753）升0.25%，報7.8元；東航（0670）升0.23%，報4.23元。造紙股向下，理文(0.923)跌2.5%，報6.02元；玖紙（2689）跌0.4%，報8.66元。

內地11月新建住宅均價按月、按年升幅均收窄，內房股個別發展，潤地（1109）升1.33%，收報38.15元；碧桂園（2007）升0.34%，收報11.88元；中海外（0688）跌0.17%，收報29.15元。

本港示威再現，地產股向下。恒地（0012）跌1.03%，收報38.3元；新地（0016）跌1.1%，收報117元；新世界發展（0017）跌0.75%，收報10.54元；長實集團（1113）跌1.1%，收報53.7元；信置（0083）跌1.39%，收報11.38元。港銀亦下跌，恒生（0011）跌0.92%，收報161.5元；中銀香港（2388）跌0.91%，收報27.35元。其他反修例相關的亦下跌，港鐵（0066）跌0.97%，收報45.95元；九龍倉置業（1997）跌1.59%，收報43.3元；領展（0823）跌1.37%，收報79.4元。

「黃店」渣哥一九九六公布開設「大渣哥茶記」100毛官方Facebook亦有分享帖文，毛記葵涌（1716）升11.11%，報0.8元。

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