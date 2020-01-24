【前景不明】TVB：年底前將裁近350人
文章日期：2019年12月16日 15:14
電視廣播（TVB）（0511）行政總裁李寶安今日發內部信指，受累於本港示威衝突持續，令公司需要重組部份業務流程以增加成本效益，公司現有約3500位員工，將會有約一成人受到影響，並將最快在年底前通知受影響員工，意味年底前將有350人被裁走。TVB續指，本港示威已重創旅遊、飲食及零售市道，經濟衰退已成定局，各行業將無一倖免，但最令人擔心的是香港前景不明朗，社會事件未有平息跡象，並無法估計社會何時恢復秩序和經濟復甦。不過，公司強調不受影響的員工將可享有平均為半個月的酌情花紅，而獲晉升的員工則會按情況加薪。
內部信中又提到，在香港前景不明朗之現況下，TVB會加快在內地，特别是大灣區的業務發展，並擴大營運設施及資源投放，此亦可為員工提供新的發展機會。公司續指，myTV SUPER現時已有約900萬終端登記用户。在海外方面，TVB Anywhere 亦正積極在東南亞和北美市場推出新產品和服務，加強拓展業務。
記者：葉子晴
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