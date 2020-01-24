瑞銀今發表對明年的展望匯報，瑞銀集團董事總經理暨亞太區投資銀行主管金弘毅表示，香港作為國際金融市場較容易受大環境影響，例如中美貿易戰、英國脫歐及中國市道發展等，但相信其靈活的市場機制，會繼續有利於日後的市場發展，加上股市及債券市場均表現不俗，認為明年香港經濟將趨審慎樂觀。

港股方面，瑞銀股票資本市場部亞洲區主管黃培皓表示，預計明年恒指目標為28,700點，較上周五潛在升幅3.7%，但指有關目標並沒有納入中美貿易達成首階段協議為市場帶來上漲的因素。

她又指，明年整體市場的不明朗因素仍然持續，包括中美貿易第二階段協議、美國總統大選等，但由於聯儲局今年已減息3次，議息後亦未有新調整，料明年市場將繼續保持低利率環境。

中國經濟方面，金弘毅指出，部分負面因素已逐漸消除，不過由於其舊有經濟模式已經不合時宜，需要繼續轉型，料未來會有正面發展，但強調不會對新經濟過份樂觀。

他又預計，新消費服務行業或將愈來愈多，尤其中國的國內醫院仍然缺乏，相信長遠而言有關新服務行業將成為發展趨勢，而隨着中國內地改革開放，對外資持股等限制降低，料未來市場會有更多新產品。

記者：溫藹紅